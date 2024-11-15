Страны ЦА ставят амбициозные цели для достижения устойчивости в регионе

Страны Центральной Азии имеют амбициозные планы по достижению общей и региональной устойчивости, экологической безопасности в будущем.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-министр энергетики Казахстана Ильяс Бакытджан во время Министерского диалога по продвижению энергетического перехода на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

"Наши страны имеют амбициозные планы по достижению общей и региональной устойчивости, экологической безопасности в будущем. На полях COP29 мы успешно объявили реализацию крупных межправительственных проектов в сфере развития зеленой энергетики. В частности, президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали межправительственное соглашение по строительству глубоководного кабеля по дну Каспийского моря. Это крупнейший региональный проект, позволит в будущем способствовать созданию инфраструктуры для экспорта зеленой энергии в Европу", - сказал он.