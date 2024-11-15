Азербайджан может объявить о результатах первого аукциона по ВИЭ при поддержке ЕБРР на COP29

Азербайджан может объявить о результатах первого проведенного при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) аукциона по возобновляемым источникам энергии на COP29.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала директор департамента энергетики и природных ресурсов по России, Кавказу и Центральной Азии ЕБРР Аида Ситдикова на Инвестиционном форуме по вопросам энергетического перехода для Центральной Азии в рамках COP29.

Она сообщила, что ЕБРР разрабатывает аукционы по возобновляемым источникам энергии в 14 странах

"Рада сообщить, что по крайней мере три из них находятся в Центральной Азии и Азербайджане. Это Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. Азербайджан, надеюсь, объявит результаты своего первого аукциона, проведенного при поддержке ЕБРР, на COP29. Мы видим значительные улучшения в ТЭП после проведения конкурентных аукционов, что будет способствовать расширению использования возобновляемых источников энергии",- сказала она.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.