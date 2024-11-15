Ильяс Бакытджан о планах Казахстана по увеличению доли ВИЭ к 2030 году

Казахстан планирует к 2030 году достичь 15 процентов доли возобновляемой энергии в энергосистеме. К 2050 году показатель должен достичь 50 процентов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-министр энергетики Казахстана Ильяс Бакытджан во время Министерского диалога по продвижению энергетического перехода на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

"В целом, с учетом глобальной климатической повестки Парижского соглашения, Казахстан планирует к 2030 году достичь 15 процентов доли возобновляемой энергии в энергосистеме. К 2050 году показатель должен достичь 50 процентов. На сегодняшний день данный показатель составляет 6 процентов.

Казахстан - это страна, с развивающейся экономикой. Поэтому, учитывая рост потребления электроэнергии населением, экономикой, перед нами стоит задача ввода новых энергетических мощностей. Согласно энергетическому балансу до 2035 года, будут введены мощностью в объеме 26 гигаватт электрической энергии, где доля возобновляемой энергетики должна составить 25 процентов. Мы уделяем большое внимание, в том числе, справедливому придерживанию концепции справедливого энергетического перехода.

На сегодняшний день в стране реализовываются такие проекты, как карта семьи, чтобы отслеживать и получать реальные показатели, данные о благосостоянии нашего народа и с осознанием того, что реформа в энергетике повлечет за собой повышение тарифа для бизнеса, так и для населения, мы особо сбалансированно и с экономическими расчетами подходим к вводу новых мощностей и привлечению инвестиций", - отметил он.