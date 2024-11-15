Рогунская ГЭС повысит использование гидропотенциала Таджикистана

Со строительством Рогунской ГЭС Таджикистан будет использовать 8 процентов своего энергетического потенциала

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума на инвестиционном форуме по вопросам энергетического перехода для Центральной Азии в рамках COP29.

"Таджикистан входит в число шести ведущих стран мира по гидропотенциалу, однако, по статистике, используется лишь 4 процента этого потенциала. С запуском Рогунской ГЭС этот показатель увеличится до 8 процентов. Проект Рогунской ГЭС подразумевает не только смешанное финансирование, но также значительные государственные вложения", - отметил он.

Он подчеркнул, что для повышения уровня использования гидропотенциала необходимы усилия и привлечение прямых иностранных инвестиций.

"Я рад видеть здесь представителей наших международных партнёров по развитию, которые поддерживают привлечение таких инвестиций. Мы уверены, что использование гидропотенциала будет полезно не только для Таджикистана, но и станет одним из факторов, способствующих выполнению наших региональных обязательств. Под региональными обязательствами я имею в виду Центральную Азию и Азербайджан в контексте Парижского соглашения", - добавил он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.