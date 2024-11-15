Молдова может стать участником коридора "зеленой" энергии Азербайджан-Грузия-Европа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа в ходе министерской встречи по энергетическим инициативам COP29.

"Совместно с Азербайджаном, Грузией, Венгрией, Болгарией, а в перспективе и Республикой Молдова, мы создаём зелёный коридор, который соединит Центральную Азию с Европой, став энергетическим мостом.

Мы надеемся, что этот пример вдохновит другие континенты и страны на создание более тесных связей. Ведь только таким образом мы сможем обеспечить энергию, которая будет безопасной, доступной и экологичной",- подчеркнул министр.