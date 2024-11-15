Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) способна мобилизовать финансирование для трансграничных проектов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент Азиатского банка развития (АБР) по Южной, Центральной и Западной Азии Ингминг Янг во время министерского диалога по продвижению энергетического перехода на основе возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

"В качестве надежного партнера по развитию и климатического банка в Азии и Тихоокеанском регионе, АБР может оказать поддержку в организации регионального сотрудничества. В частности, программа ЦАРЭС, для которой АБР выступает в качестве секретариата, может сыграть важную роль.

ЦАРЭС может способствовать проведению диалогов на высоком уровне и предоставить платформу для координированных действий между странами, чтобы решать как возможности, так и вызовы. Программа ЦАРЭС способна мобилизовать финансирование для трансграничных проектов, укрепить институциональные и технические возможности, а также обеспечить, чтобы инвестиции в региональную инфраструктуру были эффективными и устойчивыми.

Используя ресурсы и экспертные знания ЦАРЭС, страны Центральной Азии могут ускорить создание интегрированных и устойчивых рынков возобновляемой энергии. Кроме того, ЦАРЭС может способствовать обмену знаниями и передовым опытом", - сказал он.