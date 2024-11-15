Я очень благодарна судьбе за то, что у меня есть знакомства со многими женщинами по всему миру. Но встреча с людьми в Азербайджане стала особенной.

Об этом Trend сказала представительница племени Таино острова Кискея Доминиканской Республики, член Enviromental Defence Kanada Кэри Эшлей Кагмен Родригес, передает Day.Az.

"Я впервые в Баку. Я поражена архитектурой и добродушием жителей. Баку - технологичный и продвинутый город. Все организовано на высоком уровне. Город мне немного напомнил Нью-Йорк.

Азербайджан стал для меня приятным открытием! На днях я побывала в Гусаре, где ознакомилась с жизнью сельских жителей Азербайджана. А сейчас я нахожусь в Баку, где собрались лидеры и представители разных стран и народов. Это отличный опыт для нас, особенно для женщин, которые желают внести свою лепту в решение экологических и климатических проблем.

С 13 лет у меня активная жизненная позиция, я женщина-лидер и работаю с другими женщинами-лидерами в климатическом и политическом пространстве. Мой совет женщинам - не останавливаться на достигнутом.

Это наш общий мир и все мы вместе должны его беречь. Во всем мире есть женщины, у которых есть организации, есть ресурсы, существует множество возможностей, коллективов и сообществ. И на данном мероприятии призываю всех женщин к солидарности и приложить свои усилия во имя решения климатических и экологических проблем", - отметила Родригес

Напомним, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.