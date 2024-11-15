Азербайджанский народ встретил нас очень дружелюбно.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил глава департамента сотрудничества Министерства лесного хозяйства Камеруна Адама Хаман.

Он отметил, что азербайджанцы очень дружелюбно встретили его в Баку, и поделился ожиданиями от COP29.

"Мы были очень дружелюбно встречены азербайджанским народом. Все идет хорошо. Есть несколько ключевых решений по вопросам климата в финансовом отношении. Но мы также ждем решения относительно адаптации. В пространстве COP29 волонтеры помогают нам, демонстрируя дружелюбие.

У меня еще не было возможности прогуляться по Баку, но при первой же возможности я собираюсь посетить исторические места", - подчеркнул он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.