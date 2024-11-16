Декларация о "зеленом" цифровом действии является призывом к действиям

Декларация о "зеленом" цифровом действии, запущенная Международным союзом электросвязи и председательством COP29, является призывом к действиям.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев в ходе круглого стола высокого уровня по "зеленым" цифровым действиям.

"Декларация определяет наше коллективное обязательство использовать цифровые технологии для климатических действий, обеспечивая их устойчивость и низкий уровень углеродоемкости. Это вопрос сотрудничества. Правительства, бизнес, гражданское общество и международные организации должны работать вместе, чтобы применять цифровые решения, способствующие борьбе с изменением климата", - сказал он.

По его словам, эта платформа предоставит отличную возможность обсудить, как цифровые технологии могут ускорить сокращение выбросов, адаптацию к изменениям климата и повышение устойчивости.

"Также будет возможность рассмотреть экологические вызовы, стоящие перед сектором информационно-коммуникационных технологий. Мы также обсудим необходимость создания устойчивой цифровой инфраструктуры, обеспечения инклюзивного доступа и сокращения цифрового разрыва, чтобы никто не остался в стороне.

Декларация о "зеленом" цифровом действии подчеркивает важность инклюзивности. Мы должны гарантировать, что цифровые решения достигнут самых уязвимых сообществ, особенно наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств. Это имеет ключевое значение для достижения справедливых и устойчивых климатических результатов для всех", - добавил он.