Узбекистан стремится сделать страну IT-хабом.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов в ходе круглого стола высокого уровня по "зеленым" цифровым действиям.

"Мы стремимся сделать нашу страну IT-хабом, создать конкурентную среду для IT-компаний, чтобы они могли приходить и развивать свой бизнес у нас. Мы стараемся сделать так, чтобы они чувствовали себя в Узбекистане как дома.

Одновременно мы используем цифровые технологии для улучшения жизни людей. Например, более 80 процентов всех государственных услуг уже предоставляются онлайн. Это также позволяет снизить цифровой след граждан и бизнеса, так как им не нужно перемещаться из одного офиса в другой для получения услуг.

Вместе с тем, учитывая растущий спрос искусственного интеллекта на мощности дата-центров, мы инициируем создание полностью нейтрального по выбросам углерода дата-центра в сотрудничестве с нашими саудовскими партнерами. Это позволит эффективно использовать наш потенциал в области цифровой энергетики для услуг ИИ", - подчеркнул он.