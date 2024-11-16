COP for Hope: Пора переходить к действиям

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Очередным собеседником стал глава делегации Южного Судана Джен Бабтисти Хугимас.

Он сообщил Trend, что проходит 7-й день COP29 и уже принято несколько важных решений, передает Day.Az.

Глава делегации Южного Судана заявил, что они были представлены на COP29 большой делегацией.

"Мы используем знания и опыт выступающих здесь. Здесь принимают участие известные докладчики со всего мира - Всемирного банка, Организации Объединенных Наций, Африканской экономической комиссии. Здесь представлены наши докладчики из Африканского банка развития.

"Мой главный посыл в том, что сейчас самое время действовать. Переговоры ведутся, но нам нужны реальные шаги. Я не знаю, сможем ли мы увидеть, оправдаются ли ожидания через неделю или нет.

Президент COP29 также отметил в одном из своих выступлений, что развитые страны будут вкладывать средства в единый фонд, который будет эффективно использоваться на благо человечества. Он также сказал: позвольте нам перейти от смягчения последствий к адаптации. Да, адаптация требует больших затрат. Но мы должны перейти от смягчения к адаптации. Или мы должны выделить серьезные средства и принять меры по поддержанию баланса", - подчеркнул он.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.