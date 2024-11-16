Определена территория для строительства солнечной электростанции в Физули

Земельный участок, находящийся в государственной собственности на административной территории Физулинского района, определен как территория возобновляемых источников энергии.

Как передает Day.Az, сответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, земельный участок площадью 482,0 га, находящийся в государственной собственности, определен как территория возобновляемых источников энергии для строительства солнечной электростанции мощностью 160 мегаватт.

Министерство энергетики должно осуществить меры по выбору производителя электрической энергии на территории возобновляемых источников энергии, определенные настоящим постановлением, в соответствии с требованиями "Порядка выбора производителя электрической энергии на территории возобновляемых источников энергии", утвержденного указом Президента Азербайджанской Республики от 2 августа 2023 года № 2285.

С даты вступления в силу настоящего постановления разрешение на строительство солнечной электростанции на земельном участке площадью 482,0 га, определенном как территория возобновляемых источников энергии для производства электроэнергии, предоставляется в соответствии с Градостроительным и строительным кодексом Азербайджанской Республики в срок, предусмотренный законом Азербайджанской Республики "Об использовании возобновляемых источников энергии для производства электрической энергии".

Государственный комитет по градостроительству и архитектуре должен уведомить об этом Кабинет министров Азербайджанской Республики в течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство, а в случае невыдачи разрешения на строительство в установленный срок - в течение трех дней со дня окончания срока.