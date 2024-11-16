Обсуждено развитие сотрудничества с компанией «Cisco Systems»

В рамках COP29 на встрече с представителями компании "Cisco Systems" рассмотрены возможности продвижения совместной деятельности по применению современных технологий, поддерживающих развитие устойчивой экономики и совершенствование инновационной экосистемы.

Как передает Day.Az, в рамках COP29, министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу с главным вице-президентом, генеральным директором по устойчивому развитию компании "Cisco Systems" Мэри де Висоцски.

На встрече были обсуждены вопросы достижения прогресса в бизнес-сфере, а также развитии человеческого капитала, обеспечения формирования экономического роста на устойчивой основе и повышения эффективности климатических действий за счет использования технологических возможностей. Особое внимание было уделено повышению эффективности деятельности субъектов предпринимательства за счет использования искусственного интеллекта, а также использованию инновационных решений в сферах сельского и водного хозяйства.

Были рассмотрены диверсификация деятельности компании в нашей стране и новые возможности сотрудничества в этом контексте.

Были отмечены важные перспективы обеспечения глобальной синергии для достижения целей устойчивого развития.

В целях реализации потенциала сотрудничества состоялся обмен мнениями по обновлению инфраструктуры, совершенствованию применения инноваций, расширению охвата цифровой экономики, стимулированию использования современных технологий, а также оценки возможностей организации совместного производства.