Мы недооцениваем масштаб будущего влияния климатических изменений

Мы недооцениваем масштаб будущего влияния климатических изменений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Глобального офиса Всемирной продовольственной программы (ВПП) Мартин Фрик в ходе сессии "Меры по защите здоровья и продовольственной безопасности в условиях изменяющегося климата" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Удивительно, с какой скоростью последствия изменения климата настигают нас. Я профессионально занимаюсь изучением изменения климата с 2007 года и видел прогнозы науки, сделанные в 2017 году на 2030, 2035 и даже 2040 годы. Некоторые из этих прогнозов уже стали реальностью. Более того, мы, кажется, недооцениваем масштаб будущего влияния климатических изменений,"- сказал он.

М. Фрик отметил, что хотя на сегодняшний день можно утверждать, что еды в мире достаточно для всех, уже сейчас перед человечеством стоит проблема распределения.

"В богатых странах менее 20% производимого зерна используется в пищу для человека. Основная часть идет на корм для производства мяса, молока, яиц и других продуктов. Значительная доля зерна также уходит на производство биотоплива,"- подчеркнул он.

Отметим, что в Парламентской встречи в рамках COP29 также принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.