В Азербайджане увеличится среднемесячная зарплата

В следующем году среднемесячная зарплата будет увеличена на 9,1%, до 1080,1 манатов.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в отзыве Счетной палаты на законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".

А в 2025-2028 годах среднемесячная зарплата будет расти ежегодно на 7,1% и достигнет 1326,4 манатов.

Отмечено, что некоторое ускорение роста в 2025 году связано с повышением минимальной заработной платы на 55 манатов, или на 15,9%.