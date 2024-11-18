https://news.day.az/economy/1708255.html В Азербайджане увеличится среднемесячная зарплата В следующем году среднемесячная зарплата будет увеличена на 9,1%, до 1080,1 манатов. Как передает Day.Az, это нашло отражение в отзыве Счетной палаты на законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год". А в 2025-2028 годах среднемесячная зарплата будет расти ежегодно на 7,1% и достигнет 1326,4 манатов.
В Азербайджане увеличится среднемесячная зарплата
В следующем году среднемесячная зарплата будет увеличена на 9,1%, до 1080,1 манатов.
Как передает Day.Az, это нашло отражение в отзыве Счетной палаты на законопроект "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".
А в 2025-2028 годах среднемесячная зарплата будет расти ежегодно на 7,1% и достигнет 1326,4 манатов.
Отмечено, что некоторое ускорение роста в 2025 году связано с повышением минимальной заработной платы на 55 манатов, или на 15,9%.
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