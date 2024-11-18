https://news.day.az/economy/1708271.html Бакинское метро получит 28 млн. манатов Из госбюджета Азербайджана на 2025 год на расходы на транспорт и связь планируется выделить 515,6 млн манатов. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете на 2025 год".
Бакинское метро получит 28 млн. манатов
Из госбюджета Азербайджана на 2025 год на расходы на транспорт и связь планируется выделить 515,6 млн манатов.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете на 2025 год".
Для покрытия убытков, вызванных тем, что тариф на услугу по перевозке пассажиров ЗАО "Бакинский метрополитен" оказался ниже себестоимости, в 2025 году запланирована субсидия в размере 27,7 миллиона манатов.
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