Бакинское метро получит 28 млн. манатов

Из госбюджета Азербайджана на 2025 год на расходы на транспорт и связь планируется выделить 515,6 млн манатов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в законопроекте "О государственном бюджете на 2025 год".

Для покрытия убытков, вызванных тем, что тариф на услугу по перевозке пассажиров ЗАО "Бакинский метрополитен" оказался ниже себестоимости, в 2025 году запланирована субсидия в размере 27,7 миллиона манатов.