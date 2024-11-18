Обнародованы доходы и расходы Фонда страхования от безработицы

Доходы и расходы Фонда страхования от безработицы на 2025 год прогнозируются в размере 260 700 000,0 манатов.

Как сообщает Day.Az об этом при обсуждении законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год" на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил министр финансов Самир Шарифов.

Он отметил, что доходы бюджета Фонда страхования от безработицы составят в 2025 году 206 400 000,0 манатов, а средства, направляемые на финансирование расходов фонда на 2025 год из резерва, созданного на 1 января 2025 года, - 54 300 000,0 манатов.