Экономика Азербайджана демонстрирует устойчивость

Глобальные экономические риски растут на фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной, повышения процентных ставок ведущими центральными банками, роста фискальных рисков.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр экономики Самед Баширли на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству при обсуждении проекта закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год".

Министр сказал, что снижен прогноз глобального экономического роста на 0,1 процентного пункта.

"Экономика Азербайджана демонстрирует стабильность и в этом году. С учетом ожидаемых темпов экономического роста в 2024 году ожидается рост реального ВВП страны на 14,4%", - отметил он.