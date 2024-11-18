Обнародованы объемы нефти и газа, добытого с АЧГ и «Шахдениз»

Со времени ввода в эксплуатацию месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" на 1 ноября 2024 года с них добыто около 646,6 млн. тонн нефти (с газовым конденсатом), 459,2 млрд. кубометров газа.

Как сообщили Day.Az в Министерстве энергетики, за указанный период с АЧГ добыто 598,7 млн. тонн нефти и 227,3 млрд. кубометров газа, а с "Шахдениз" - 231,9 млрд. кубометров газа и около 47,9 млн. тонн конденсата.

"С этих месторождений на 1 ноября 2024 года экспортировано 644,7 млн. тонн нефти, 165,8 млрд. кубометров газа", - говорится в сообщении.