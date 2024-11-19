Малые островные государства находят надежду на COP29

На COP29 в Баку Малые островные развивающиеся государства (МОРАГ) нашли надежду, заявила Джойель Тризия Кларк, министр устойчивого развития, окружающей среды, борьбы с изменением климата Сент-Китса и Невиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступая с речью на COP29, министр подчеркнула серьезные последствия изменения климата для МОРАГ.

"За последнее десятилетие в Карибском бассейне и Латинской Америке произошло почти 40 тысяч смертей, связанных с изменением климата, и экономический ущерб составил 1,3 триллиона долларов. Островитяне живут ужасающими последствиями климатического кризиса и возлагают надежды на его преодоление", - заявила она, описывая трудности, с которыми сталкивается ее страна: "Отступающая волна забирает нашу землю. В сетиях рыбаков нет улова. Мотыга фермера не может пробить почву. Проливной дождь не прекращается".

Кларк обратила внимание на неравенство в финансировании борьбы с изменением климата, отметив, что в 2023 году МОРАГ получили всего 0,2 процента глобального финансирования на адаптацию. "Где солидарность? Где справедливость? Баку должен стать синонимом помощи и результатов для МОРАГ", - сказала она, призвав к реформам, включая льготное финансирование, полностью функционирующий фонд возмещения ущерба и подотчетность в климатической политике.

Она также рассказала о стремлении Сент-Китса и Невиса к устойчивому развитию через декарбонизацию энергетики, строительство климатически устойчивых домов и установление партнерских отношений. Объявив о планах совместного проведения Глобального саммита по устойчивому развитию островов, Кларк подчеркнула необходимость совместных усилий.

"Наши дети, старики, женщины, девушки, коренные народы, молодежь заслуживают лучшего. Давайте стремиться к лучшему, а не соблазняться постепенными шагами. Пусть Баку станет местом совместного достижения финансовой цели", - заключила она.