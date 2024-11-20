Гватемала подтверждает приверженность нулевому балансу углерода

Наша страна принимает на себя обязательства по достижению нулевого углеродного баланса в лесном секторе.

Об этом заявил вице-министр природных ресурсов и изменения климата Гватемалы Эдвин Кастельянос, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Гватемала, как одна из самых экологически разнообразных стран мира, сталкивается с серьезными климатическими вызовами. Страна, несмотря на то что она вносит лишь небольшую долю

в глобальные выбросы парниковых газов, переживает последствия климатических изменений, такие как сильные штормы, ураганы и наводнения, которые наносят экономический и экологический ущерб.

"Мы обязаны усиливать коллективные усилия для борьбы с климатическим кризисом. Наша страна активно внедряет инициативы по адаптации и смягчению последствий изменения климата", - сказал

вице-министр.

Он отметил, что Гватемала также активно работает над восстановлением и расширением лесных территорий, внедряя механизмы, такие как программа углеродных сертификатов, с целью уменьшить

выбросы CO2. В этом процессе важным аспектом является участие всех секторов экономики и местных сообществ, в том числе сельских районов и коренных народов.

"Страны, которые наиболее пострадали от климатических изменений, нуждаются в справедливом и доступном климатическом финансировании, которое позволит эффективно реализовывать программы адаптации и снижения уязвимости местных сообществ", - добавил Э.Кастельянос.