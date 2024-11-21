В Баку продают здание - ЦЕНА
Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана выставит на аукцион здание государственного предприятия в городе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госслужбу, аукцион состоится 7 января 2025 года.
Согласно информации, объект, который будет выставлен на аукцион - это Общество с ограниченной ответственностью "Бакинские бетонные конструкции", подведомственное публичному лицу юридического права "Центр организации и координации корпоративного управления" Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики Азербайджана.
Общая начальная (стартовая) цена продажи указанного имущества определена в размере 6 миллионов 150 тысяч манатов, а объем 10-процентного задатка - 615 000 манатов.
Аукцион будет проведен в городе Баку соответствующей аукционной комиссией.
С подробной информацией о выставляемом на аукцион здании можно ознакомиться по нижеприведенной таблице:
|№
|Наименование предприятия и объекта
|Адрес
|Название организации, которой он принадлежит
|Общая полезная площадь(кв.м)
|Приватизированный земельный участок (кв.м)
|Количесвто работников
|Начальная (стартовая) продажная цена недвижимости (100%) (манат)
|Часть, проданная трудовому коллективу на льготных условиях (манат)
|Начальная (стартовая) продажная цена земельного участка (манат)
|Общая начальная (стартовая) цена продажи на аукционе (манат)
|10-процентный задаток (манат)
|1
|ООО "Бакинские бетонные конструкции"
|Город Баку, Сураханский район, 11-ый км магистрали Зых-аэропорт
|публичное лицо юридического права "Центр организации и координации корпоративного управления" Государственной службы по вопросам собственности при министерстве экономики Азербайджана
|9 267.3
|64 483.0
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