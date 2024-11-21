В Баку продают здание

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана выставит на аукцион здание государственного предприятия в городе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Госслужбу, аукцион состоится 7 января 2025 года.

Согласно информации, объект, который будет выставлен на аукцион - это Общество с ограниченной ответственностью "Бакинские бетонные конструкции", подведомственное публичному лицу юридического права "Центр организации и координации корпоративного управления" Государственной службы по вопросам собственности при Министерстве экономики Азербайджана.

Общая начальная (стартовая) цена продажи указанного имущества определена в размере 6 миллионов 150 тысяч манатов, а объем 10-процентного задатка - 615 000 манатов.

Аукцион будет проведен в городе Баку соответствующей аукционной комиссией.

С подробной информацией о выставляемом на аукцион здании можно ознакомиться по нижеприведенной таблице: