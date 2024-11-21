Очередной валютный аукцион в ЦБА

Сегодня в Центральном банке Азербайджана состоялся очередной валютный аукцион.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на регулирующий орган.

Согласно отчету, спрос на аукционе составил 74,6 миллиона долларов США и был полностью удовлетворен.

Было отмечено, что средний курс аукциона составил 1,7000 манатов.