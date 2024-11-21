https://news.day.az/economy/1709462.html Очередной валютный аукцион в ЦБА Сегодня в Центральном банке Азербайджана состоялся очередной валютный аукцион. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на регулирующий орган. Согласно отчету, спрос на аукционе составил 74,6 миллиона долларов США и был полностью удовлетворен. Было отмечено, что средний курс аукциона составил 1,7000 манатов.
Очередной валютный аукцион в ЦБА
Сегодня в Центральном банке Азербайджана состоялся очередной валютный аукцион.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на регулирующий орган.
Согласно отчету, спрос на аукционе составил 74,6 миллиона долларов США и был полностью удовлетворен.
Было отмечено, что средний курс аукциона составил 1,7000 манатов.
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