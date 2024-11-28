Поддержка устойчивой инфраструктуры - приоритет ЕБРР в Казахстане

Источник: Агентство международной информации Trend

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует сыграть ключевую роль в поддержке экономических реформ Казахстана, направив не менее 2 миллиардов евро на устойчивые инфраструктурные проекты в течение следующих пяти лет.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил управляющий директор ЕБРР в Центральной Азии Хусейн Ожан.

"Реализация таких амбициозных планов потребует привлечения как государственных, так и частных средств, а также международных банков развития и использования модели государственно-частного партнерства (ГЧП)", - отметил Ожан.

Существенная часть инвестиций будет направлена на обеспечение водной безопасности и устойчивости водоснабжения. "Мы стремимся поддерживать эффективное управление водным сектором и ирригацией, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость в этой важнейшей области", - подчеркнул он.

ЕБРР уделяет особое внимание укреплению транспортного сектора

ЕБРР также намерен активно поддерживать развитие транспортного сектора, который является ключевым элементом стратегии Казахстана. "Средства будут вложены в строительство, реконструкцию, обслуживание и расширение автомобильных, железнодорожных и других транспортных сетей", - добавил Ожан. Это включает поддержку Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), играющего важную роль в региональной интеграции.

Кроме того, банк планирует содействовать модернизации логистического сектора Казахстана в рамках усилий по повышению конкурентоспособности экономики.

"Эти инвестиции направлены не только на улучшение инфраструктуры, но и на создание устойчивой и современной экономики, способной реализовать свои амбициозные цели", - добавил Ожан.

Объемы торговли между Азией и Европой продолжают расти, а геополитические факторы приводят к разрушению существующих торговых маршрутов. В этих условиях роль Казахстана как ключевого торгового партнера и транзитного узла будет только усиливаться, заявил Хусейн Ожан.

"ЕБРР уже много лет сотрудничает с государственными и частными компаниями Казахстана, помогая оптимизировать транспортные процессы и повышать их эффективность", - отметил он.

В конце октября, во время визита президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо в Астану, Банк подписал соглашение о стратегическом партнерстве с АО "Казахстан Темир Жолы" (КТЖ). "Это партнерство направлено на модернизацию инфраструктуры железнодорожного перевозчика, улучшение корпоративного управления и приведение деятельности в соответствие со стандартами ESG", - пояснил Ожан.

В рамках соглашения ЕБРР планирует выделить до 750 миллионов евро на реализацию нескольких инфраструктурных проектов в ближайшие годы. Эти инвестиции еще больше укрепят роль Казахстана в региональной и международной торговле.

"Наша деятельность в Казахстане осуществляется в рамках пятилетней стратегии развития, утвержденной Советом директоров в 2022 году. Стратегия опирается на три ключевых направления: повышение конкурентоспособности и связности частного сектора, поддержка перехода к углеродной нейтральности и содействие экономической инклюзии и гендерному равенству", - отметил Ожан.

Кроме того, стратегия, разработанная в соответствии с Рамочным соглашением о расширенном партнерстве (EPFA), подписанным с Казахстаном, делает акцент на продвижении цифровизации, а также на создании зеленой и инклюзивной экономики.

Реформы в сфере общественного транспорта

Далее управляющий директор добавил, что ЕБРР выделил 10 миллионов евро на поддержку трамвайной компании в Павлодаре, что является крупной инвестицией, направленной на улучшение инфраструктуры общественного транспорта города.

"Павлодарская трамвайная компания является нашим клиентом с 2015 года и играет ключевую роль в обеспечении городских пассажирских перевозок, обслуживая почти 40 процентов жителей Павлодара, где проживает более 360 тысяч человек", - отметил Ожан.

Средства будут направлены на приобретение новых трамваев на батареях. Эти трамваи способны работать автономно на расстоянии до 20 километров, что позволяет им продолжать движение даже в случае перебоев с электричеством. "Новые трамваи помогут минимизировать дорожные заторы и обеспечить бесперебойную работу транспортной системы города", - пояснил Ожан.

Кроме того, благодаря внедрению таких трамваев, город сможет расширить свою трамвайную сеть без необходимости строительства дополнительных контактных линий. Этот подход соответствует стремлению ЕБРР развивать экологически чистый и энергоэффективный транспорт.

"Мы поддерживаем использование трамваев как экологически чистого и быстрого средства передвижения", - добавил Ожан, подчеркивая значимость этого проекта для устойчивого городского развития и минимизации экологического воздействия общественного транспорта.

Активное участие в работе Совета иностранных инвесторов

"Мы плодотворно сотрудничаем как с центральными, так и с региональными органами власти, а также с деловым сообществом, что позволило ЕБРР стать крупнейшей непрерывной банковской операцией в Центральной Азии", - отметил Хусейн Ожан. За эти годы такое партнерство стало основой для реализации преобразующих проектов, способствующих экономическому росту и модернизации Казахстана.

Одним из ключевых направлений деятельности ЕБРР в стране является активное участие в работе Совета иностранных инвесторов (СИИ). Уже 26 лет банк выступает в качестве сопредседателя этого органа, играя важную роль в улучшении инвестиционного климата и привлечении прямых иностранных инвестиций. "СИИ является важным механизмом для стимулирования иностранных инвестиций и представляет собой жизненно необходимую платформу для диалога между инвесторами и властями Казахстана", - подчеркнул Ожан.

Совет стал значимым форумом для обсуждения ключевых экономических и политических вопросов. В его рамках функционируют рабочие группы, охватывающие широкий круг актуальных тем. "Эти группы предоставляют возможность обсуждать глобальные тенденции, такие как изменение климата, декарбонизация, развитие региональной инфраструктуры и цифровизация", - пояснил Ожан.

Он добавил, что работа в рамках СИИ позволяет поднимать важные вопросы на высшем уровне и находить эффективные решения, тем самым внося значительный вклад в развитие Казахстана.

Долгосрочные цели перехода к "зеленой" экономике

ЕБРР и Казахстан также договорились разработать долгосрочную стратегию сотрудничества, направленную на достижение углеродной нейтральности в энергетическом секторе страны к 2060 году.

"Мы тесно работаем с Казахстаном для достижения углеродной нейтральности в энергетике к 2060 году", - отметил он. "ЕБРР является крупнейшим инвестором в сектор возобновляемой энергетики Казахстана, и наш акцент сделан на интеграции новых мощностей ВИЭ в национальную энергосистему".

Сотрудничество ЕБРР выходит за рамки финансирования зеленой энергетики. Банк сотрудничает с Казахстанской компанией по управлению электрическими сетями (KEGOC), чтобы модернизировать энергосетевую инфраструктуру и сделать ее более приспособленной к интеграции возобновляемых источников энергии. Это критически важно для обеспечения стабильности энергоснабжения по мере продвижения к углеродной нейтральности.

Кроме того, ЕБРР активно участвует в экологических инициативах по всей стране. "Мы гордимся программой "Зеленые города", реализуемой в Казахстане", - сказал Ожан. "Также, второй Казахстанский фонд финансирования зеленой экономики на сумму 150 миллиона долларов, запущенный в прошлом году, уже помогает сотням компаний и тысячам домохозяйств модернизировать производство, повышать энергоэффективность и адаптироваться к изменениям климата".

Экологическая повестка ЕБРР согласуется с его глобальной стратегией. "С конца 2022 года все наши операции полностью соответствуют Парижскому соглашению", - добавил Ожан. "Мы приняли стратегию перехода к зеленой экономике (GET) и обязались увеличить объем климатического и экологического финансирования до 50 процентов от общего годового объема инвестиций к 2025 году".

Каждый проект, финансируемый ЕБРР в Казахстане, включает экологическую составляющую. "Мы можем с уверенностью утверждать, что все наши проекты в Казахстане направлены на улучшение экологической устойчивости", - сказал в заключение Хусейн Ожан.