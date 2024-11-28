Азербайджан и Румыния усиливают сотрудничество в энергосекторе

Энергетический сектор играет важную роль в экономическом сотрудничестве между Азербайджаном и Румынией.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов на приеме, посвященном Национальному дню Румынии и 106-й годовщине Великого союза Румынии.

"Экономическое сотрудничество между нашими странами находится на высоком уровне. Энергетический сектор играет важную роль в нашем экономическом сотрудничестве", - отметил он.

Шарифов также подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Румынией развиваются динамично в самых различных сферах. За последние годы состоялось множество визитов на высоком уровне, включая визиты спикеров парламентов и руководителей правительств, что подтверждает стратегический характер двустороннего партнерства.

Он добавил, что политические консультации, прошедшие в июле в Бухаресте, а также сессия комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Румынии, состоявшаяся в апреле в Баку, сыграли важную роль в обсуждении ключевых сфер сотрудничества.