https://news.day.az/economy/1711389.html Мировые цены на нефть стали выше На Лондонской межконтинентальной бирже цена февральского фьючерса 2025 года на нефть Brent выросла на 0,08%, достигнув отметки $72,84 за баррель. Как передает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость нефти WTI с поставкой в январе увеличилась на 0,39% и составила $69,15 за баррель.
Мировые цены на нефть стали выше
На Лондонской межконтинентальной бирже цена февральского фьючерса 2025 года на нефть Brent выросла на 0,08%, достигнув отметки $72,84 за баррель.
Как передает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость нефти WTI с поставкой в январе увеличилась на 0,39% и составила $69,15 за баррель.
Недавно сообщалось, что цена на нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту продолжает расти.
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