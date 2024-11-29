Мировые цены на нефть стали выше

На Лондонской межконтинентальной бирже цена февральского фьючерса 2025 года на нефть Brent выросла на 0,08%, достигнув отметки $72,84 за баррель.

Как передает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость нефти WTI с поставкой в январе увеличилась на 0,39% и составила $69,15 за баррель.

Недавно сообщалось, что цена на нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту продолжает расти.