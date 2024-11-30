Нефть на мировых рынках подешевела

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость февральского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent снизилась на 1,29% и составила $71,84 баррель.

Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе, снизилась на 1,05% и составила $68.