https://news.day.az/economy/1711692.html Нефть на мировых рынках подешевела В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость февральского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent снизилась на 1,29% и составила $71,84 баррель. Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе, снизилась на 1,05% и составила $68.
Нефть на мировых рынках подешевела
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость февральского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent снизилась на 1,29% и составила $71,84 баррель.
Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе, снизилась на 1,05% и составила $68.
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