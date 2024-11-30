Оператор IGB о возможных объемах транспортировки водорода

Источник: Агентство международной информации Trend

Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) обладает потенциалом для транспортировки водорода в виде смеси с природным газом, даже при низкой концентрации, что соответствует целям ЕС в области чистой энергии и способствует выполнению климатических обязательств Болгарии.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор ICGB Теодора Георгиева.

"Предварительные исследования подтверждают возможность смешивания небольших объемов водорода с природным газом. Однако для транспортировки более значительных объемов потребуются дополнительные целевые инвестиции в модернизацию инфраструктуры", - пояснила она.

По словам Георгиевой, ICGB в настоящее время изучает рыночный интерес к услугам по транспортировке водорода, чтобы понять, имеется ли существенный спрос на такие услуги в регионе.

"Эта оценка поможет нам адаптировать будущие проекты к инициативе European Hydrogen Backbone, направленной на создание трансграничной водородной сети по всей Европе. Поскольку Болгария и Греция уже работают над совместными водородными стратегиями и планируют интеграцию своих сетей, инфраструктура IGB в перспективе сможет поддерживать трансграничный поток водорода. Это не только укрепит энергетическую устойчивость региона, но и ускорит процесс декарбонизации в Восточной Европе. Мы активно следим за этими процессами и готовы адаптироваться к новым требованиям", - добавила она.

Отметим, что интерконнектор Греция-Болгария соединяет Болгарию с Южным газовым коридором и является частью Вертикального газового коридора. Этот трубопровод укрепляет энергетическую взаимосвязанность и безопасность в регионе, обеспечивая доступ к природному газу из новых, диверсифицированных источников. В настоящее время пропускная способность трубопровода составляет 3 миллиарда кубометров в год с возможностью расширения до 5 миллиардов кубометров в год. Интерконнектор обеспечивает около 70 процентов внутреннего потребления природного газа в Болгарии.