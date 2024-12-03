Продолжается снижение долларизации кредитов в Азербайджане

Тенденция к снижению долларизации кредитов в Азербайджане продолжалась в течение 9 месяцев 2024 года. Кредиты в манатах выросли на 21,2%, в то время как кредиты в иностранной валюте увеличились на 6,3%. Доля кредитов в иностранной валюте снизилась на 2 процентных пункта, составив на конец сентября 16,6%.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Средневзвешенные проценты по нововыданным кредитам в манатах составили 16%, в то время как по кредитам в иностранной валюте - 6%.

Кредитный портфель в целом увеличился на 18,5%, достигнув 28,4 млрд манатов. Доля долгосрочных кредитов в портфеле выросла с 82,9% до 83,9%, а объем долгосрочных кредитов составил 23,8 млрд манатов. В свою очередь, доля краткосрочных кредитов снизилась с 17,1% до 16,1%, объем краткосрочных кредитов составил 4,6 млрд манатов.

Без учета просроченных кредитов активность в кредитовании осталась высокой: кредиты в сфере торговли и услуг увеличились на 14,1%, в промышленности и производстве - на 80,1%, а в строительстве - на 6,3%. Бизнес-кредиты, которые составляют основную часть портфеля банков, выросли на 14% по сравнению с концом 2023 года, достигнув 14,4 млрд манатов.