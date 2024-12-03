Объем торгового оборота между Азербайджаном и США

Объем торговых операций между Азербайджаном и США в январе-октябре 2024 года составил 1 миллиард 39 миллионов 702 тысячи долларов США. Это на 424 миллиона 664 тысячи долларов США (69,05%) больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Торговый оборот с США составил 2,64% от общего торгового оборота Азербайджана за указанный период. За 10 месяцев Азербайджан экспортировал в США товары на сумму 118 миллионов 476 тысяч долларов, что в 12,2 раза больше (на 108 миллионов 814 тысяч долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это составляет 0,52% от общего экспорта страны.

Также за указанный период Азербайджан увеличил импорт продукции из США на 52,2%, достигнув суммы 921 миллиона 225 тысяч долларов США. Операции по импорту из США составили 5,54% от общего импорта Азербайджана.