ЦБА о реальном эффективном курсе маната

За 9 месяцев текущего года номинальный эффективный курс азербайджанского маната в ненефтяной торговле укрепился на 2,9%, в то время как реальный эффективный курс снизился на 3,3%. Причиной снижения реального эффективного курса стало влияние инфляции в Азербайджане, которая оказалась ниже средней инфляции в странах-партнерах.

Как передает Day.Az, средний дневной официальный курс маната к доллару США составил 1,7 маната, при этом курсы покупки и продажи иностранной валюты в коммерческих банках варьировались в пределах, близких к официальному курсу. Средний курс покупки долларом США был на 0,32% выше официального, а курс продажи - на 0,12%.

Кроме того, курс маната укрепился на 17,1% по отношению к турецкой лире, на 11,2% - к украинской гривне и на 5,3% - к казахстанскому тенге. Однако манат ослаб к евро на 1,7%, к британскому фунту на 4,2% и к швейцарскому франку на 2%. Эти изменения в двусторонних обменных курсах оказали влияние на многосторонние обменные курсы.