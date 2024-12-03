https://news.day.az/economy/1712558.html SOFAZ увеличил продажу валюты Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ) в ноябре 2024 года продал иностранной валюты на сумму 574,6 миллиона долларов США. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информацию от самого SOFAZ. Этот показатель на 230,6% больше, чем в октябре, когда фонд продал 174,4 миллиона долларов США.
SOFAZ увеличил продажу валюты
Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ) в ноябре 2024 года продал иностранной валюты на сумму 574,6 миллиона долларов США.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информацию от самого SOFAZ.
Этот показатель на 230,6% больше, чем в октябре, когда фонд продал 174,4 миллиона долларов США. В период с января по ноябрь 2024 года SOFAZ продал валюты на общую сумму 6 миллиардов 494 миллиона долларов США.
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