SOFAZ увеличил продажу валюты

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (SOFAZ) в ноябре 2024 года продал иностранной валюты на сумму 574,6 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на информацию от самого SOFAZ.

Этот показатель на 230,6% больше, чем в октябре, когда фонд продал 174,4 миллиона долларов США. В период с января по ноябрь 2024 года SOFAZ продал валюты на общую сумму 6 миллиардов 494 миллиона долларов США.