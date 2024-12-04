Мировые цены на нефть продолжают расти

В ходе торгов на Лондонской межконтинентальной бирже цена февральского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent увеличилась на 0,27% и составила $73,82 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX цена барреля нефти марки WTI, поставляемой в январе, выросла на 0,24% и составила $70,11.