https://news.day.az/economy/1712601.html Мировые цены на нефть продолжают расти В ходе торгов на Лондонской межконтинентальной бирже цена февральского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent увеличилась на 0,27% и составила $73,82 за баррель. Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX цена барреля нефти марки WTI, поставляемой в январе, выросла на 0,24% и составила $70,11.
Мировые цены на нефть продолжают расти
В ходе торгов на Лондонской межконтинентальной бирже цена февральского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent увеличилась на 0,27% и составила $73,82 за баррель.
Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX цена барреля нефти марки WTI, поставляемой в январе, выросла на 0,24% и составила $70,11.
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