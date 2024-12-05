https://news.day.az/economy/1712852.html

Цена биткоина превысила $100 тыс. - впервые в истории

Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум и преодолела отметку в $100 тыс. Как передает Day.Az, об этом 5 декабря свидетельствуют показатели электронных торгов криптовалютной биржи Binance. Согласно данным платформы, в 6:33 по бакинскому времени цена биткоина преодолела отметку в $100 тыс. Всего она поднялась на 4,49%.