https://news.day.az/economy/1712852.html Цена биткоина превысила $100 тыс. - впервые в истории Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум и преодолела отметку в $100 тыс. Как передает Day.Az, об этом 5 декабря свидетельствуют показатели электронных торгов криптовалютной биржи Binance. Согласно данным платформы, в 6:33 по бакинскому времени цена биткоина преодолела отметку в $100 тыс. Всего она поднялась на 4,49%.
Цена биткоина превысила $100 тыс. - впервые в истории
Стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум и преодолела отметку в $100 тыс.
Как передает Day.Az, об этом 5 декабря свидетельствуют показатели электронных торгов криптовалютной биржи Binance.
Согласно данным платформы, в 6:33 по бакинскому времени цена биткоина преодолела отметку в $100 тыс. Всего она поднялась на 4,49%.
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