Страны ОПЕК+ заключили новое соглашение по добыче нефти

Страны ОПЕК+ согласовали объем ежесуточной добычи нефти в 39,7 миллиона баррелей до конца 2026 года.

Как сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "X", квота Азербайджана на добычу останется неизменной, передает Day.Az.

Он также отметил, что 8 стран подтвердили свои обязательства, принятые в апреле 2023 года, о добровольном сокращении добычи на 1,65 миллиона баррелей в сутки до декабря 2026 года, а также обязательства, взятые в ноябре 2023 года, о сокращении на 2,2 миллиона баррелей в сутки до конца марта 2025 года. Эти сокращения будут постепенно отменяться поэтапно до конца сентября 2026 года.

Министр подчеркнул, что данные соглашения ОПЕК+ имеют ключевое значение для поддержания стабильности на мировом нефтяном рынке и содействия устойчивому развитию нефтяной отрасли.