Определена сумма на строительство зданий в селах Агдама

В селах Сарыджалы, Хыдырлы и Кенгерли Агдамского района планируются строительно-монтажные работы нежилых зданий.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.

Согласно информации, юридическое лицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах" приступило к подготовке в связи с этим.

По прогнозам организации, указанные работы в Сарыджалы обойдутся в 5 144 546,09 маната, в Хыдырлы - в 3 395 004,44 маната, в Кенгерли - 6 939 074,12 маната.