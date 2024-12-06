https://news.day.az/economy/1713413.html Определена сумма на строительство зданий в селах Агдама В селах Сарыджалы, Хыдырлы и Кенгерли Агдамского района планируются строительно-монтажные работы нежилых зданий. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.
Определена сумма на строительство зданий в селах Агдама
В селах Сарыджалы, Хыдырлы и Кенгерли Агдамского района планируются строительно-монтажные работы нежилых зданий.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.
Согласно информации, юридическое лицо публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах" приступило к подготовке в связи с этим.
По прогнозам организации, указанные работы в Сарыджалы обойдутся в 5 144 546,09 маната, в Хыдырлы - в 3 395 004,44 маната, в Кенгерли - 6 939 074,12 маната.
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