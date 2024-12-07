S&P понизило прогноз инфляции для Азербайджана

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане в 2024 году на уровне 2 процента, что ниже ранее ожидаемых 3 процентов.

Как сообщает в субботу Day.Az, S&P также ожидает, что в следующем году инфляция ускорится до 4 процентов, но затем замедлится до 3 процентов в последующие годы.

Международный валютный фонд прогнозирует среднегодовую инфляцию в Азербайджане на уровне 2,1 процента в 2024 году, Всемирный банк - 4,2 процента, ООН - 5,9 процента, а в 2025 году - 3,9 процента. Азиатский банк развития ожидает инфляцию в 2024 году на уровне 5,5 процента, а в 2025 году - 6,5 процента. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2024 году замедлится до 3,5 процента по сравнению с 8,8 процента в 2023 году.

Центральный банк Азербайджана прогнозирует годовую инфляцию в 2024 году в пределах 4±2 процента, а министерство экономики Азербайджана ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 2,7 процента в 2024 году, с ростом до 4,6 процента в 2025 году и стабилизацией на уровне 4 процентов в 2026 году.