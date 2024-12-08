Создание рынка водорода - ключ к устойчивому энергетическому будущему"

Источник: Агентство международной информации Trend

ICGB, оператор межсистемного газопровода Греция-Болгария (IGB), играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности региона благодаря тесной интеграции с другими газовыми инфраструктурами, включая операторов передачи и распределения, регазификационные терминалы и газовые хранилища,

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend исполнительный директор ICGB Теодора Георгиева.

"В рамках общей энергетической системы все инициативы, в том числе направленные на сокращение выбросов углерода и развитие устойчивой энергетики, требуют скоординированных действий со стороны различных участников. Прекрасный пример такого подхода - недавно подписанный Меморандум о взаимопонимании по гармонизации требований к качеству газа в точках соединения в регионе Центральной и Юго-Восточной Европы (CESEC).

Кроме того, значимую роль в развитии энергетического ландшафта играет Вертикальный газовый коридор, объединяющий операторов систем передачи (TSO) из семи стран. Совместная работа над модернизацией инфраструктуры и унификацией нормативной базы создает предпосылки для формирования интегрированного и конкурентоспособного регионального энергетического рынка. Такое сотрудничество способствует ускорению энергетического перехода и внедрению технологий возобновляемой энергии", - отметила Георгиева.

Она подчеркнула, что ICGB рассматривает сокращение выбросов углерода и развитие устойчивой энергетики через перспективу формирования рынка водорода и низкоуглеродных продуктов.

"Создание такого рынка вряд ли возможно при традиционном развитии рынков или, по крайней мере, займет значительно больше времени. Важно учитывать ключевую роль операторов систем передачи (TSO) в этом процессе - мы обеспечиваем и поддерживаем торговлю основными энергоресурсами, будь то природный газ, водород или низкоуглеродные газы. Для предоставления этих услуг должен быть сформирован устойчивый спрос, поэтому появление полноценного рынка водорода и низкоуглеродных продуктов является необходимым условием для осуществления стратегических инвестиций, которые позволят TSO эффективно его обслуживать", - отметила исполнительный директор.

При этом, по словам Георгиевой, основное внимание ICGB по-прежнему сосредоточено на развитии и управлении транспортировкой природного газа. Это необходимо для обеспечения безопасного и надежного доступа к поставкам из диверсифицированных источников.

"Трубопровод IGB играет ключевую роль, когда речь идет о Болгарии и более широком регионе. С учетом обязательства Европы по ограничению использования российского природного газа инфраструктура IGB может существенно способствовать обеспечению поставок на стратегически важные рынки, такие как Молдова и Украина. В долгосрочной перспективе, в зависимости от динамики развития рынка, становится возможным создание инфраструктуры для транспортировки водорода, что позволит безопасно и эффективно перемещать энергоресурсы", - подчеркнула она.

Георгиева также указала, что, учитывая существующие региональные производственные мощности и методы, ICGB не ожидает значительных объемов биометана, использующего их сеть.

"Текущая нормативно-правовая база не предусматривает возможности смешивания газа в рамках модели ICGB, которая основана на долгосрочных контрактах, ориентированных на транспортировку природного газа - основного элемента нашей бизнес-стратегии. Услуги ICGB ориентированы на другой сегмент рынка, нежели сырьевой. Поэтому интеграция экологически чистых газов, таких как биометан, водород и их смеси, в нашу сеть потребует формирования специализированного рынка для этих ресурсов. Мы внимательно следим за отраслевыми тенденциями, чтобы понять, могут ли такие изменения произойти в будущем. Это позволит нам адаптировать бизнес и внедрять новые услуги", - пояснила Георгиева.

Говоря о контроле потенциальных выбросов метана, Георгиева подчеркнула, что соединительный трубопровод Греция-Болгария оснащен системой Simone, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать любые утечки на всем маршруте. Это дает возможность командам ICGB незамедлительно реагировать на любые инциденты.

"Кроме того, каждая газоизмерительная станция и клапанный узел оснащены системой обнаружения возможных утечек газа. Учитывая стратегическое значение IGB, который подпадает под действие национальных норм безопасности, мы не можем разглашать более детальную информацию", - отметила она.