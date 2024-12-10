https://news.day.az/economy/1714021.html В Гаджигабульский промпарк инвестируют миллионы Начинаются строительные работы по созданию инфраструктуры на земельном участке площадью 40 гектаров, выделенном для расширения Гаджигабульского промышленного парка. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.
В Гаджигабульский промпарк инвестируют миллионы
Начинаются строительные работы по созданию инфраструктуры на земельном участке площадью 40 гектаров, выделенном для расширения Гаджигабульского промышленного парка.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок.
Согласно информации, в связи с этим ООО "Строительно-снабженческое объединение министерства экономики Азербайджанской Республики" начало подготовку.
ООО поручило выполнение указанных работ ОАО "Protean Construction" и заключило с ним договор стоимостью 7 млн 999 тыс. 998 манатов.
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