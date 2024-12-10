https://news.day.az/economy/1714222.html Азербайджанские предприниматели получили сотни миллионов льготных кредитов За 11 месяцев текущего года Фондом развития предпринимательства через уполномоченные кредитные организации было выдано 211,7 миллиона манатов льготных кредитов на финансирование 5 144 проектов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд. Согласно информации, это на 43,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года.
Азербайджанские предприниматели получили сотни миллионов льготных кредитов
За 11 месяцев текущего года Фондом развития предпринимательства через уполномоченные кредитные организации было выдано 211,7 миллиона манатов льготных кредитов на финансирование 5 144 проектов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд.
Согласно информации, это на 43,6 процента больше, чем за тот же период прошлого года.
Чтобы воспользоваться льготными кредитами Фонда предприниматели должны обратиться в уполномоченные кредитные организации. К уполномоченным кредитным организациям относятся банки, небанковские кредитные организации и кредитные союзы, с которыми сотрудничает Фонд.
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