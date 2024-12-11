Прогноз ОПЕК по мировому спросу на нефть

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила свой прогноз по среднесуточному мировому спросу на нефть на 2024-2025 годы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

Согласно прогнозу, в следующем году указанный показатель составит 105,27 млн. баррелей (предыдущий прогноз - 105,57), что на 1,45 млн. баррелей больше прогнозного показателя 2024 года.

ОПЕК ожидает, что мировой спрос на нефть в этом году составит 103,82 млн. баррелей (предыдущий прогноз - 104,03 млн. баррелей), что означает рост на 1,61 млн. баррелей по сравнению с показателем 2023 года.

Согласно отчету, мировой среднесуточный спрос на нефть в прошлом году составил 102,21 млн. баррелей, что на 2,55 млн. баррелей больше в годовом сравнении.

По данным ОПЕК, среднесуточный глобальный спрос на нефть в 2022 году был на уровне 99,66 млн. баррелей. Таким образом, в 2022 году темпы роста спроса на нефть составили 2,74 млн. баррелей.