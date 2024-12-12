Реально ли списать банковский долг без оплаты?

В социальных сетях созданы несколько профилей, предлагающих за определённую плату списание долгов пользователей перед различными онлайн-банковскими системами. Стоимость услуги варьируется в зависимости от суммы кредита.

Как сообщает Day.Az, клиенту, который переводит деньги за услугу, предоставляются документы, подтверждающие подлинность процесса.

Утверждается, что эти документы, якобы, можно предъявить в полицию, чтобы подтвердить списание долга в государственной системе. Но возможно ли действительно вмешательство в банковские системы для аннулирования долгов?

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