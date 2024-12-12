https://news.day.az/economy/1714623.html Реально ли списать банковский долг без оплаты? - ВИДЕО В социальных сетях созданы несколько профилей, предлагающих за определённую плату списание долгов пользователей перед различными онлайн-банковскими системами. Стоимость услуги варьируется в зависимости от суммы кредита и опыта исполнителя.
Реально ли списать банковский долг без оплаты? - ВИДЕО
В социальных сетях созданы несколько профилей, предлагающих за определённую плату списание долгов пользователей перед различными онлайн-банковскими системами. Стоимость услуги варьируется в зависимости от суммы кредита.
Как сообщает Day.Az, клиенту, который переводит деньги за услугу, предоставляются документы, подтверждающие подлинность процесса.
Утверждается, что эти документы, якобы, можно предъявить в полицию, чтобы подтвердить списание долга в государственной системе. Но возможно ли действительно вмешательство в банковские системы для аннулирования долгов?
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