Анар Гулиев о том, сколько генпланов будут представлены в Кабмин

Девять генеральных планов будут представлены в Кабинет министров.

Об этом заявил журналистам председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, сообщает Day.Az.

Он отметил, что Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре по всей стране ведется работа над 16 генеральными планами.

"За последние шесть лет было разработано и утверждено 26 генеральных планов.

Девять из них находятся на заключительном этапе. После этого они будут представлены в Кабинет министров", - отметил он.

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