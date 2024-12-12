https://news.day.az/economy/1714713.html Анар Гулиев о том, сколько генпланов будут представлены в Кабмин Девять генеральных планов будут представлены в Кабинет министров. Об этом заявил журналистам председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, сообщает Day.Az. Он отметил, что Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре по всей стране ведется работа над 16 генеральными планами.
Анар Гулиев о том, сколько генпланов будут представлены в Кабмин
Девять генеральных планов будут представлены в Кабинет министров.
Об этом заявил журналистам председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, сообщает Day.Az.
Он отметил, что Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре по всей стране ведется работа над 16 генеральными планами.
"За последние шесть лет было разработано и утверждено 26 генеральных планов.
Девять из них находятся на заключительном этапе. После этого они будут представлены в Кабинет министров", - отметил он.
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