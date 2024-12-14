Крупная чайная компания в Азербайджане прекращает свою деятельность

Чайная компания "Gilan Tea" прекращает свою деятельность, поскольку была присоединена к "Green Plant".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету "Vergilər" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики, в результате слияния "Green Plant" объявила о своей реорганизации.

Известно, что "Gilan Tea" LLC, зарегистрированная в 2010 году с уставным капиталом в 3 337 928,6 манатов, официально прекращает работу. В свою очередь, компания "Astara Çay" LLC, зарегистрированная в 2012 году, в октябре этого года провела ребрендинг и стала именоваться "Green Plant" LLC. Уставный капитал "Green Plant" составляет 5 100 000 манатов.

Обе компании, "Gilan Tea" и "Green Plant", находились под руководством одного и того же законного представителя - Камиля Али оглы Сейфуллаева.

Таким образом, на рынке чайной продукции произошло важное изменение: объединение "Gilan Tea" под брендом "Green Plant" может повлиять на дальнейшую стратегию развития и позиционирование продукции в секторе.