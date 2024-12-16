В Азербайджане все больше официально трудоустроенных

Число трудовых договоров в Азербайджане на первое декабря 2024 года превысило 1,884 миллиона, сообщает Trend.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана, этот показатель вырос на 482,19 тысячи по сравнению с началом 2019 года.

Отметим, что в частном секторе ненефтяной отрасли количество трудовых договоров выросло по сравнению с 2019 годом на 450,21 тысячи и составило более 990,134 тысячи.

Напомним, что по состоянию на первое января 2024 года число трудовых договоров в Азербайджане составляло 1,808 миллиона.