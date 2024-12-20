Азербайджан важен для Италии как гарант ее энергобезопасности - ИНТЕРВЬЮ с послом
Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, причем с большим отрывом. Азербайджан имеет большое значение для Италии, будучи основным поставщиком энергоресурсов.
Как передает во вторник Day.Az, об этом в интервью итальянскому информационному агентству ANSA заявил посол Италии в Азербайджане Лука Ди Джанфранческо.
По его словам, между Италией и Азербайджаном очень интенсивные политические отношения.
"В течение этого года состоялось множество визитов, что является важным условием для продвижения экономических и культурных связей. Сотрудничество с Азербайджаном сводится не только к энергоресурсам. Есть взаимный растущий интерес к инвестициям как со стороны итальянских компаний в Азербайджан, так и со стороны азербайджанских компаний к Италии. Также развивается академическое и культурное сотрудничество", - отметил дипломат.
Посол также подчеркнул, что переговоры между Арменией и Азербайджаном являются очень важным событием, поскольку новая фаза мира и спокойствия открывает весьма интересные перспективы как для двух стран, так и для всех партнёров.
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