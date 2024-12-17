В Баку представили Цифровую систему таможенной стоимости и другие важные платформы

Преимущества "Цифровой системы таможенной стоимости" заключаются в обеспечении прозрачности процессов таможенного оформления, усилении фискальных и контрольных мер благодаря цифровизации показателей, определении стоимости на основе объективных и измеримых данных.

Как передает во вторник Day.Az, об этом сказали сотрудники Государственного таможенного комитета Азербайджана Майя Гулиева и Гамид Гамзаев на таможенном бизнес-форуме в Баку.

Было отмечено, что преимущества "Цифровой системы таможенной стоимости" заключаются в обеспечении прозрачности процессов таможенного оформления, усилении фискальных и контрольных мер благодаря цифровизации показателей, определении стоимости на основе объективных и измеримых данных, а также внедрении механизмов балансировки между требованиями по оформлению и интересами предпринимателей.

Кроме того, основная цель платформы "Цифровая система" направлена на цифровизацию процесса определения таможенной стоимости в соответствии с международно признанными стандартами. В свою очередь, ключевые факторы платформы "Цифровая стоимость" включают повышение качества данных и установление рамочных стандартов, цифровизацию методов оценки и определения таможенной стоимости, а также расширение современных коммерческих условий с точки зрения их терминологии и содержания.