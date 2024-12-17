Эмин Агаларов намерен построить туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвакского водохранилища

Проект предполагает создание многофункционального центра, включающего зоны отдыха, пляжи, спортивные объекты, гостиницы, коттеджи и жилые комплексы. Помимо этого, планируется открытие магазинов с международными брендами, ресторанов и сервисных точек. Центр станет площадкой для проведения фестивалей, концертов и других культурно-развлекательных мероприятий.

Для удобства посетителей будет построен мост, соединяющий залив. В дальнейшем центр должен стать уникальным туристическим хабом, подходящим как для отдыха, так и для постоянного проживания.

Президент Узбекистана поддержал данную инициативу. Он поручил сформировать комиссию под руководством премьер-министра для разработки правовой базы проекта и решения инфраструктурных вопросов.

Отметим, что за последние пять лет в Бостанлыкский район было привлечено более 2 триллионов сумов (179,1 миллиона долларов США) инвестиций, введено в эксплуатацию 59 новых туристических объектов на 13 тысяч мест.