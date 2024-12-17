https://news.day.az/economy/1716009.html Эмин Агаларов намерен построить туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвакского водохранилища Президент Agalarov Development Эмин Агаларов и ряд других крупных инвестиционных компаний выразили готовность построить международный туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвакского водохранилища в Бостанлыкском районе Узбекистана.
Эмин Агаларов намерен построить туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвакского водохранилища
Президент Agalarov Development Эмин Агаларов и ряд других крупных инвестиционных компаний выразили готовность построить международный туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвакского водохранилища в Бостанлыкском районе Узбекистана.
Как передает Day.Az, об этом стало известно в ходе совещания с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
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