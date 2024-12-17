Сумма льгот, предоставленных предпринимателям через таможенные органы Азербайджана

В январе-октябре этого года через таможенные органы Азербайджана предпринимателям было предоставлено льгот на сумму более 2,9 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель председателя Государственного таможенного комитета Натиг Ширинов в панельной дискуссии на таможенном бизнес-форуме в Баку.

"В прошлом году впервые через государственные таможенные органы в государственный бюджет было обеспечено более шести миллиардов манат. На этот год наш прогноз составляет 6,435 миллиарда манатов.

В настоящее время наш 11-месячный прогноз выполнен и в бюджет поступило чуть более шести миллиардов манат. Прогноз был превышен на 151 миллион манатов. Объем льгот, предоставленных через таможенные органы в прошлом году, составил 2,3 миллиарда манатов.

Уже за 10 месяцев этого года предоставлено льгот на сумму более 2,9 миллиарда манатов. Это показатель положительной поддержки субъектов предпринимательства в данном направлении", - сказал Н.Ширинов.