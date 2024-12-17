В Азербайджане утвержден план работы коллегии минэнерго на 2025 год

Под председательством министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова состоялось в гибридном формате заседание коллегии ведомства по итогам 2024 года.

Как сообщили Day.Az в министерстве энергетики Азербайджана, в своем выступлении председатель коллегии отметил важные мероприятия и достигнутые успехи в энергетическом секторе в текущем году в соответствии с политикой социально-экономического развития, определенной Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"Было подчеркнуто, что успешное проведение Азербайджаном COP29, инициативы, выдвинутые в области энергетики, получили широкую международную поддержку и что эта поддержка продолжается и после конференции. Отмечено, что шаги, предпринятые в рамках "Года солидарности во имя "зеленого" мира" в области модернизации инфраструктуры энергоснабжения, увеличения доли возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, сыграли важную роль в развитии энергетического сектора.

Затем были заслушаны доклады по вопросам повестки дня заседания. В Плане мероприятий "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" был представлен отчет о состоянии выполнения в 2024 году мероприятий, за которые отвечает минэнерго. В отчете подчеркнуты проекты, реализованные в течение года в рамках международного сотрудничества в энергетическом секторе, а также результаты мероприятий, проводимых в области возобновляемых источников энергии.

На заседании также был рассмотрен проект Плана работы коллегии министерства энергетики Азербайджанской Республики на 2025 год и принято решение о его утверждении.

В завершение председатель коллегии дал поручения по эффективному выполнению поставленных задач по реализации проектов, нацеленных на развитие энергетического сектора в следующем году", - говорится в сообщении ведомства.